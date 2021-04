Petagna apre Healthy Color a Napoli, Burlon: "Ecco dove stiamo aprendo le due sedi! Nuove maglie per la squadra in futuro? Non posso negare che..."

Ultimissime calcio Napoli - Andrea Petagna è un gigante buono ed un imprenditore, oltre che calciatore: tra le sue passioni, insieme al calcio e alla moda, c'è la salute. Per questo ha deciso di intraprendere questa avventura imprenditoriale nel mondo del food. E allora la società è nata il 16 ottobre 2019 a Milano, mentre a giugno scorso, in piena pandemia, lo stilista argentino Marcelo Burlon è entrato in società rilevando il 33% delle quote. Marcelo conosceva già Sfera Ebbasta e ha sempre creduto in lui volendolo anche come modello per le sue sfilate, mentre con Petagna è stato subito feeling.

Healthy Color a Napoli, l'intervista a Burlon

I tre sono proprietari del marchio Healthy Color, catena di healthy fast food, pronta a sbarcare a Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino ha intervistato Marcelo Burlon, imprenditore argentino, noto a livello internazionale per il brand County Of Milan:

Dopo i locali a Milano e Roma, Healthy Color sbarca a Napoli: come è nata questa scelta?

«È arrivata naturalmente: dopo due città così importanti come Milano e Roma non potevamo non aprire a Napoli. Io addirittura avrei aperto a Napoli anche prima di Milano e Roma, ma sono entrato in società in corsa e le prime aperture erano già state programmate».

Perché, per lei cosa rappresenta Napoli?

«Napoli per me è qualcosa di unico. Quello che è successo tra me e la città non ha paragoni. Le mie grafiche sono entrate nell'immaginario collettivo della città, non soltanto tra chi è più attento alla moda. Napoli mi emoziona sempre. Sembra di tornare a casa ogni volta».

Lei è un altro argentino a Napoli: se le dico Maradona?

«Diego rappresenta il popolo ed io sono lo stilista del popolo».

Ma torniamo a Healthy Color: cosa vuol dire investire nella ristorazione in un momento come questo?

«Innanzitutto vuol dire avere fiducia. Fiducia nel cambiamento che stiamo vivendo, fiducia nelle persone, ma purtroppo meno fiducia in chi ci governa».

Avete scelto due zone come il Vomero e Corso Umberto I per i vostri locali: da cosa è stata dettata questa decisione?

«Quello del Vomero sarà un locale in franchising, in una zona molto bella e particolare della città. La location è stata selezionata dai nostri partner franchising che conoscono molto bene la realtà del quartiere. Mentre quello di Corso Umberto I è stato scelto da noi in quanto il locale si troverà in un punto nevralgico della città, vicino all'Università e a molti uffici: insomma, vicino a tutte persone che nella quotidianità hanno bisogno di mangiare healthy».

È consapevole di portare a Napoli, una delle capitali del cibo, un prodotto del tutto nuovo?

«L'impatto su Napoli credo che sarà molto importante. Tra me e i miei soci abbiamo un grande seguito in Campania. Con Healthy Color non vogliamo entrare in competizione né fare scuola a nessuno, ma il nostro pubblico giovane magari può iniziare a mangiare più sano grazie a noi».

Ecco, come descriverebbe il concept di Healthy Color?

«Healthy Color è il modo più veloce per mangiare cose buone ma healthy. Nella frenesia della vita delle grandi città spesso ci si dimentica quanto sia importante aver cura del proprio organismo. Con Healthy Color cerchiamo di far felici sia il nostro palato che il nostro corpo. E dato che anche l'occhio vuole la sua parte, il design di Healthy Color è unico e realizzato a mano. I nostri store sembrano provenire dal futuro».

I suoi compagni di avventura sono Andrea Petagna e Sfera Ebbasta: che tipi sono?

«Sfera e Petagna sono dei grandi amici. Tra noi c'è una grande sinergia e intesa. C'è molto rispetto reciproco e soprattutto ci accomunano molte cose. Veniamo tutti e tre da mondi ed esperienze diverse, metterle insieme su un progetto del genere è una bellissima avventura».

Peraltro lei è legato a Napoli anche dal punto di vista sportivo come dimostrato dalle maglie realizzate per gli azzurri nella gara di domenica scorsa contro l'Inter: come è nata la collaborazione?

«È nata grazie a Kappa, con i quali ho fatto in passato due collaborazioni che hanno avuto molto successo a livello internazionale. Appena mi hanno fatto la proposta mi sono emozionato».

Ci dia un indizio: potrebbe essere la prima di un percorso?