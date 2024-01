Perez-Napoli, pronta la fumata bianca definitiva: le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli, pronta la nuova avventura azzurra per Nehuen Perez. Si chiude con una sconfitta la sua avventura friulana, quella di ieri a Bergamo per 2-0, per abbracciare la nuova esperienza partenopea.

Mercato Napoli, fumata bianca per Perez

Il giocatore infatti, come riporta Il Mattino oggi in edicola, è pronto a sbarcare a Napoli dopo l’accordo da 16 milioni più 2 di bonus tra le due società. L’affare sarebbe andato già in porto se Leo Ostigard avesse accettato il trasferimento in bianconero, cosa invece non accaduta. Perez col Napoli firmerà un quinquennale da 1.6 milioni di euro.