Perez in arrivo, l'Udinese sta comprando il sostituto dal Boca: ultimi dettagli

Calciomercato Napoli - Napoli che chiude per Nehuen Perez, il profilo individuato per la difesa. L’argentino dell’Udinese arriverà a Napoli per 17 milioni cash. Non manca molto, ma bisogna limare gli ultimi dettagli. Intanto, come riportato da Repubblica, l’Udinese sta sondando il mercato per assicurarsi a breve un sostituto: piace Finn Van Breemen del Basilea (che costa 5 milioni di euro) che resta in pole position, in alternativa c’è l’argentino Nicolas Valentini, talento del Boca Juniors di grande prospettiva. Tasselli da sistemare, dunque. Il Napoli attende il sì dell’Udinese per ultimare un mercato con tante novità.