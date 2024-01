Perez il nome in rosso del Napoli: l'Udinese non vuole cederlo prima di giugno

Calciomercato Napoli - Napoli che dovrà prendere un difensore centrale ad ogni costo e per questo motivo si cerca di capire chi può essere il giocatore giusto. Nel mirino c'è Nehuen Perez che è il nome che più piace in pole.

Calciomercato Napoli: Perez in pole per la difesa

Non è facile trattare con l'Udinese e per questo motivo ora si dovrà capire a che punto si arriverà per Perez, questi gli aggiornamenti de Il Mattino: