Perez al Napoli anche per una questione di modulo: conosce a memoria i movimenti della difesa a tre

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha sempre messo Perez in cima alla lista di preferenze anche per via della sua spiccata propensione a giocare in una difesa a «tre». L'argentino nasce braccetto destro della difesa: nella passata stagione è stato dirottato dalla parte opposta complice la presenza di Becao (nella sua posizione naturale) e quest'anno ha saputo adattarsi bene anche al centro facendosi preferire a Kabasele in quella posizione. Perez, insomma, gioca e conosce a memoria i movimenti della difesa a «tre» che Mazzarri ha rispolverato a partire dalla semifinale di Supercoppa con la Fiorentina. Lo riporta Il Mattino.