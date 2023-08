Perché Zielinski vuole restare a Napoli? Il Mattino: si sente gratificato da Rudi Garcia

Calciomercato Napoli, Zielinski lascia tutti di stucco e rifiuta l'offerta dell'Al-Ahli, decidendo di fatto di voler restare a Napoli! Il polacco ha detto di no ad uno stipendio da 45 milioni di euro per i prossimi tre anni, un ingaggio faraonico che De Laurentiis non potrà mai eguagliare.

Adesso, però, si pone il problema del suo rinnovo. Bolek, l'agente di Zielinski - dovrà inevitabilmente parlare con il Napoli per chiarire il futuro di Piotr. Quali sono i motivi di questa scelta? "Chiamatelo amore eterno, dietrofront o ripensamento che dir si voglia", scrive Il Mattino, Zielinski si è sentito "evidentemente gratificato sul piano tecnico dalla stima dimostratagli da Garcia durante il ritiro precampionato".

In ogni caso, il Napoli gli offre un ingaggio ribassato da 2,5 milioni di euro.