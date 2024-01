Perché Zielinski non gioca? CorSport: cosa è Piotr per il Napoli, una risorsa o una ripicca?

Napoli Calcio - "Zielinski cosa è per il Napoli, una risorsa o una ripicca?" scrive questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come il polacco sia rimasto fuori nelle due gare di Supercoppa. Una scelta che ha fatto rumore anche alla luce del mancato rinnovo di contratto con il Napoli.

Zielinski lascia il Napoli

Non è un mistero che Piotr Zielinski abbia deciso di lasciare il Napoli a fine stagione. Non prolungherà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il centrocampista è promesso sposo dell'Inter che gli ha proposto un ricco contratto per i prossimi tre anni. Adesso c'è da capire se Zielinski vivrà definitivamente ai margini della rosa questi ultimi mesi napoletani oppure verrà di nuovo inserito tra in campo.