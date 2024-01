Perché l'annuncio di Mazzocchi non arriva? Gazzetta: intoppi burocratici. In giornata arriverà l'ufficialità

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela perché l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Pasquale Mazzocchi arriverà soltanto in giornata:

"La mano non gli è tremata per l’emozione, quando ha messo la firma sul contratto. Pasquale Mazzocchi è un nuovo calciatore del Napoli, anche se l’annuncio è atteso soltanto oggi. Il ritardo nella comunicazione è dovuto ad alcuni intoppi burocratici, che hanno convinto il club a programmare per oggi il tweet presidenziale di benvenuto e la nota ufficiale"