Perchè il Bayern ancora non paga clausola Kim? Cosa trapela dalla Germania

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport per quanto riguarda il futuro del difensore coreano Kim:

"A proposito: in Germania dicono che il Bayern abbia provveduto a sbrigare tutte le pratiche e che manchi soltanto l’annuncio ufficiale dell’investitura di Minjae. Un tipo speciale a cui i bavaresi hanno fatto svolgere visite speciali in Corea, a domicilio, considerando gli impegni militari (la leva obbligatoria, conclusa giovedì scorso). Lui, nel frattempo, si gode le vacanze prima di cominciare la nuova avventura esaltante su tutti i fronti: guadagnerà 12 milioni di euro a stagione per 5 anni".