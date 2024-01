"Perché far uscire Politano e Kvara consegnandoti all'Inter?". Le pagelle dei quotidiani per Mazzarri

Napoli Calcio - Le pagelle dei quotidiani per Walter Mazzarri dopo la finale di Supercoppa persa contro l'Inter:

Corriere dello Sport 6 - Conferma l’assetto nuovo, con la difesa a tre/cinque, e risolve l’ennesima emergenza spostando Mazzocchi e lanciando Zerbin. E soprattutto ritrova una squadra di nuovo lucida, con anima e carattere, nonostante una fase offensiva da rivedere (il cambio di Kvara non convince proprio): Napoli compatto ma poco produttivo, che però mantiene i nervi saldi fino al colpo del Toro. A lui, invece, i nervi saltano con l’espulsione di Simeone; e poi va via dopo il gol e salta la premiazione in segno di protesta. Peccato: i suoi avrebbero meritato la presenza. Scene che ricordano Pechino 2012. I vecchi tempi che ogni tanto, allora, ritornano.

Il Mattino 5,5 - Resistere in undici e poi, ovviamente, anche quando si passa a 10 e il tram diventa un autobus. Ma perché far uscire Politano e Kvara insieme e in questa maniera consentire all’Inter di attaccare in massa fino all’ultimo secondo? Ovvio, s’infuria al gol di Lautaro

che brucia perché pesano gli errori dell’arbitro, ma la resistenza passiva anche in inferiorità è stata totale. Ovvio, l’Inter è in uno stato

di grazia. Ma a parte un tiro di Kvara, il Napoli crea poco. Rinunciatario. Il 5-4-1 tiene duro, perché difendere non è una vergogna. L’abiura al 4-3-3 di spallettiana memoria (e il ct è pure a Riad a vedere la metamorfosi) è compiuta.

Repubblica 6,5 - Punta tutto sulla difesa, ma meriterebbe di arrivare ai rigori.

Gazzetta 6,5 - Walter se la gioca con le armi che ha e alla fine incarta pure una volpe come Simone: difende a cinque, ma quando imposta è quasi un 4-1-4-1 che non dà punti di riferimento. Un altro rosso gli toglie la Supercoppa.

Corriere della Sera 6.5 - Mazzarri: resistenza illuminata, con una squadra che occupa bene il campo. Anche dopo l'espulsione il Napoli non perde le distanze, ma la missione di arrivare ai rigori fallisce. E lui esce in anticipo.