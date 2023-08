Perché Calenda è stato nel ritiro Napoli in Abruzzo? Occhio al nuovo accordo tra Osimhen e lo sponsor tecnico

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela il reale motivo della visita di Calenda a Osimhen nel ritiro del napoli in Abruzzo. Il manager dell'attaccante ha discusso del tema legato alle sponsorizzazioni del suo assistito.

Ecco cosa scrive questa mattina Gazzetta su Osimhen:

"Ma allora cosa ha fatto Calenda domenica sera a Rivisondoli? È passato per sistemare i dettagli di un nuovo accordo commerciale con lo sponsor tecnico di Osimhen, visto che a fine anno scadrà il vecchio contratto. Insomma, le cose in ballo sono tante e anche per questo il Napoli e l’agente hanno fretta di rinnovare, per permettere a Osimhen di cominciare la nuova stagione senza altri pensieri".