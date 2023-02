Per Spalletti La Spezia significa sfogliare le pagine più romantiche della propria vita, il motivo

Per l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, La Spezia significa sfogliare le pagine più romantiche della propria vita. Ma anche l'avversario del match di oggi, ovviamente.

Spalletti, La Spezia 'posto del cuore'

"Qui ha conosciuto la moglie Tamara, che gli ha dato tre splendidi figli. E qui ha giocato una parte importante della sua carriera da calciatore come ha ricordato il suo compagno Nicola Peragine, che ha ricordato la sfida a Maradona del 1988 dello Spezia"

Non ci sarà romanticismo in campo, però, come ha raccontato ieri mattina in conferenza stampa: «La partita trappola esiste se continuiamo a far discorsi di vittorie facili. Lo Spezia ha bisogno di salvarsi. Sono tre punti importantissimi».

