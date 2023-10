Per Politano questa sta diventando la miglior stagione in carriera, i dati

Per l'attaccante del Napoli Matteo Politano questa sta diventando la miglior stagione in carriera, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Politano al miglior anno in carriera

Per usare un termine di paragone alto, l’esterno destro ha fatto meglio di Kvaratskhelia: 5 gol e 4 assist in campionato per Matteo, 3 reti e 4 assist per Khvicha.