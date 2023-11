"Per il divertimento c'è speranza" Garcia promosso solo per il risultato: le pagelle dei quotidiani

Calcio Napoli - Rudi Garcia promosso a pieni voti nelle pagelle dei quotidiani dopo la vittoria sulla Salernitana:

Gazzetta dello Sport - 6,5. Missione compiuta: partita vinta senza soffrire e senza consumare troppe energine in vista dell'impegno di Champions. Però il Napoli rallenta troppo il ritmo e così chiude la gara solo nel finale.

Il Mattino - 6,5. Il suo Napoli si conferma squadra formato trasferta. Quarta vittoria lontano dal Maradona e quarto clean sheet in campionato. Intendiamoci, contro la Salernitana classifica alla mano - era un testa coda, ma la squadra non ha rischiato nulla e ha saputo capitalizzare al meglio le combinazioni del derby. Parte con il tridente e a metà ripresa cambia in corsa inserendo due pedine e modifcando pure l'atteggiamento tattico. Le scelte lo premiano. Adesso serve soltanto continuità. Di gioco prima ancora che di risultati.

Corriere dello Sport - 6,5. Interpreta il proprio calcio, che ha soprattutto espressione pratica. Per il divertimento, si è appena ad un quarto del campionato: c’è speranza.