Per Hermoso essere allenato da Conte sarebbe un sogno, serve solo una cosa

Calciomercato Napoli - Hermoso- Napoli, possibile affare in chiusura in difesa dopo l'arrivo di Rafa Marin. Ora il club azzurro fa sul serio ma con pazienza, così come la porta il centrale spagnolo. Perché per Hermoso essere allenato da Conte sarebbe un sogno e allora aspetterà, ma serve che De Laurentiis dia il via libera alle commissioni ai suoi agenti. Lo scrive Il Mattino.