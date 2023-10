"Per 27 minuti non sbaglia neanche l’aria da respirare, ma l'errore è troppo grave!": pagelle Di Lorenzo, i voti

Ultime notizie Napoli - Napoli-Real Madrid 2-3, di seguito le pagelle del difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Napoli-Real Madrid 2-3, pagelle Di Lorenzo

Gazzetta dello Sport 5

“Il capitano spesso è impeccabile guidando pressing e uscite della squadra. Ma l’errore di passaggio che consente al Real l’1-1 è troppo grave”

Corriere dello Sport 5

“Per 27 minuti è ovunque e non sbaglia neanche l’aria da respirare. E anzi la toglie a Vinicius e va pure a infastidire Bellingham. Jude che però non ci può credere quando il capitano gli regala il pallone più comodo da servire a Vinicius per l’1-1. Che dolore. Ma rialza subito la testa e riparte”

Il Mattino 5,5

"Se è lui che sbaglia, fa sempre un gran rumore. Incredibile errore in palleggio, Bellingham è veloce come un falco pellegrino e gli fa fare una figuraccia. Non è quello di sempre".

Corriere della Sera 5.5

“Anche i ricchi piangono, anche i grandi sbagliano. Una sola macchia ma è pesante”.