Calciomercato Napoli - Napoli che pensa di acquistare anche altri profili nella zona di centrocampo e sta facendo un serio pensierino per Antonin Barak della Fiorentina che il diesse Meluso ha avuto già ai tempi del Lecce. Secondo Il Mattino però Nei radar azzurri ci sono anche Lassana Coulibaly della Salernitana che però è impegnato con il Mali in Coppa d'Africa e Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbach (tre reti in 13 presenze in Bundesliga) che piace anche alla Lazio.