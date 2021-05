CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un episodio accaduto in Fiorentina-Napoli: "Ma è impossibile non sottolineare la felicità di Rino Gattuso. Il tecnico ha «giocato» i minuti finali insieme ai suoi allievi. Ha urlato con tutta la voce che aveva in corpo per rimproverare uno dei suoi giocatori per un inutile colpo di tacco; ha risposto in malo modo a Iachini che aveva criticato uno dei suo panchinari («Pensa alla tua panchina») e infine ha abbracciato tutti"