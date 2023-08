Penale Spalletti-Napoli, formula 'a scalare': prevista ulteriore decurtazione

Notizie calcio. Luciano Spalletti è diventato ufficialmente il nuovo CT dell'Italia, ma la vicenda della penale con il Napoli di De Laurentiis rischia di portare ripercussioni legali e non solo.

L'edizione odierna de Il Mattino ha riportato alcuni dettagli importanti sulla situazione di Spalletti sulla penale con il Napoli:

Ingaggio da circa 3 milioni a stagione, più sponsor (tanti: gli stessi garantiti a Roberto Mancini) e altro. E un dettaglio non di poco conto: contratto da formalizzare a partire dal 1° settembre, per ottenere un'altra decurtazione dalla penale del Napoli. Tra pochi giorni sarà di 2,3 milioni di euro, secondo la formula «a scalare, mese dopo mese» contenuta nel verbale di conciliazione in sede sindacale redatto il 18 luglio.