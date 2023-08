Penale Spalletti, Gazzetta: il contenzioso legale può durare mesi, la strategia dei legali del tecnico

Notizie calcio. Luciano Spalletti è diventato ufficialmente il nuovo CT dell'Italia, ma la vicenda della penale con il Napoli di De Laurentiis rischia di portare ripercussioni legali e non solo.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione di Spalletti, aprendo ad alcuni possibili scenari:

"I tempi della “querelle” con ADL potrebbero essere lunghi. Non è escluso che di un eventuale contenzioso in un’aula di tribunale si finisca di parlare fra mesi. Molto è stato già fatto, a cominciare dalla richiesta di vari pareri legali, il più importante quello dello studio milanese “Gattai e Minoli Partners” che punta a contestare la penale, considerando non legittima una clausola che in pratica vieta “in toto” di lavorare.