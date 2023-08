Penale Spalletti-Italia, Abodi bacchetta De Laurentiis: "Con i comunicati non si rivolvono i problemi"

Notizie calcio. Andrea Abodi, ministro dello Sport, è stato intervistato dal Corriere dello Sport.

Tra i tanti temi, Abodi parla anche della questione Nazionale e del comunicato di De Laurentiis su Spalletti e la FIGC:

Come si spiega l’addio improvviso di Mancini? Cosa ne pensa della disputa tra il Napoli e la Figc per Spalletti?

«Senza invadenza e nel rispetto dei ruoli, non mi ha fatto piacere leggere quelle cose sulle agenzie. Avrei cercato di dare il mio contributo per evitare non solo il fatto, ma anche il modo e i tempi. Ora abbiamo due appuntamenti molto importanti tra tre settimane e un commissario tecnico da mettere, magari già da oggi, alla guida degli Azzurri. Con i comunicati di solito non si risolvono i problemi e in questa fase avverto solo la necessità di aprire un altro capitolo».

Decreto Crescita?

«Abbiamo fatto una norma per far rientrare i “cervelli” italiani e la usiamo per far entrare i giocatori stranieri. È arrivato il momento di analizzare i numeri, di confrontarci con la Federazione e, principalmente, con la Lega Serie A per trarre le opportune conclusioni sulla sua efficacia e utilità. Così come interverremo sulla definizione del 5% dei diritti tv da destinare alla valorizzazione dei giovani».