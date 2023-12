Pellegrini stende il Napoli, CorSera: la vita regala solo a volte una seconda possibilità, il calcio quasi sempre

La vita regala solo a volte una seconda possibilità, il calcio quasi sempre. Ieri sera è toccato a Lorenzo Pellegrini, capitano panchinato non a torto da Mourinho. Ne parla il Corriere della Sera.

Pellegrini ha segnato un gol al 31’ della ripresa:

"Entrato in campo quando il Napoli era rimasto in dieci, per l’espulsione di Politano. Ragazzo serio, romanista fin dalla nascita, aveva fin qui giocato una stagione fatta di infortuni e prestazioni sotto tono. Questo suo gol, però, è di quelli pesantissimi. Perché permette alla Roma di scavalcare il Napoli in classifica, tiene i giallorossi in corsa nella zona Champions e, chissà, potrà dare al numero 7 il morale che andava scarseggiando"