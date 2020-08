Pedullà su Gazzetta: "Koulibaly, rapporti non idilliaci tra Napoli e Man City: gli azzurri sperano in un rilancio dello United o un'altra big d'Europa"

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà su Gazzetta scrive in merito al futuro di Koulibaly: "E su poco più di 60, facciamo 63, come vorrebbe il Manchester City che ha presentato un’offerta tramite Fali Ramadani, l’uomo che da agente di campioni si traveste spesso da intermediario ispirato. Non bastano, ancora. Ma è intanto una bella rincorsa, da seguire, tenendo conto dei rapporti tra i club. Non idilliaci, anzi, dopo il naufragio dell’operazione Jorginho nel 2018: il centrocampista doveva andare al City, mancavano le firme sui bolli, poi spuntarono Sarri e il Chelsea per uno scippo che fece gridare allo scandalo. Il Napoli ha messo in preventivo l’uscita, spera che l’altro club di Manchester voglia raccogliere il guanto di sfida dei cugini, oppure che l’appetito venga a un’altra big d’Europa".