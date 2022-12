Pecci: "Paragone Messi-Maradona? Non dimentichiamoci di un altro nome"

Calcio Napoli - Eraldo Pecci ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport:

Quindi tra Messi e Mbappé non si prende nessuno dei due?

«Di certo Mbappé è il futuro. In compenso Messi è l’unico giocatore che tra i viventi è in grado di ambire a salire all’attico dove abitano Pelé, Maradona, Di Stefano e Cruyff».

E tra Maradona e Messi da quale parte pende la bilancia?

«Per me non si può parlare solo dei due argentini. E Di Stefano dove lo mettiamo? Sarebbe come parlare di tattica e di guerra senza parlare di Scipione l’Africano, di Giulio Cesare o di Napoleone. Di Stefano era tra i grandissimi. Se poi qualcuno vuol stare sull'attualità faccia come vuole, ma alla base di tutto c’è la storia».