Pavone a CN24: "Meluso? Dà la colpa a Zeman per la carriera interrotta da calciatore: vi svelo un episodio"

"Meluso al Napoli ha colto tutti di sorpresa perchè si parlava di Tare e Massara. Mauro l'ho avuto da calciatore prelevandolo dal Monopoli, giocava da punta centrale. E' stato sofrtunato nella sua carriera perchè già dal primo anno di ritiro con Zeman gli uscì un'ernia al disco, questo comporta la perdita di forza in una gamba. In quel ritiro ebbe questo problema, questa ernia l'ha perseguitato per tutta la carriera. Lo paragonerei ad un mix tra Maniero della Turris e Brunori del Palermo.

A Mauro gli voglio bene, è sempre stato un ragazzo equilibrato, perbene ed educato. Si relaziona bene con lo staff tecnico e le società. Usava un suo scouting, non so se lo ha portato anche al Napoli. Credo che nessuno possa rifiutare la piazza azzurra, non so come possa trovarsi con De Laurentiis. Mi dicono che sia una presidente molto dittatoriale, ma Meluso è un tipo molto paziente.

Aneddoti? Dà la colpa a Zeman per la sua carriera interrotta da calciatore. Probabilmente il fatto delle ernie al disco è una sua cosa costituzionale, non c'entrano nulla le preparazioni pesanti del boemo".