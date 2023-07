Paura per Hislop: malore in diretta prima di Real Madrid-Milan | FOTO

L'ex portiere che ha militato a lungo in Premier ha accusato un malore durante un collegamento a bordocampo: le sue condizioni sono buone. Il prepartita di Real Madrid-Milan, test estivo che ha visto i rossoneri perdere 3-2 contro i Blancos, è stato scandito da attimi di grande angoscia per quanto accaduto a Shaka Hislop.

L'ex portiere, inviato a bordocampo per conto di ESPN, ha accusato un malore ed è crollato al suolo proprio durante il collegamento in diretta con l'emittente. Hislop è stato prontamente soccorso sul terreno di gioco e dopo un iniziale spavento le sue condizioni sembrano complessivamente buone.

Il giornalista Dan Thomas, che stava parlando con lui a bordocampo poco prima del malore, ha rassicurato tutti nell'intervallo della gara tra il Real e i rossoneri.

"Il mio amico, Shaka, non qui, ma così com'è, è una buona notizia. È cosciente, sta parlando, penso che sia un po' imbarazzato per tutto questo. Si è scusato abbondantemente. Non è un uomo a cui piace che la gente lo prenda in giro. Ovviamente è troppo presto per fare qualsiasi tipo di diagnosi, ma la cosa importante è che Shaka sia cosciente e abbiamo parlato anche con la sua famiglia, perché immagini di vederlo accadere dal vivo".

Shaka Hislop, ex portiere nativo del Trinidad&Tobago, ha speso gran parte della sua carriera in Inghilerra: ha vestito la maglia del Reading dal 1992 al 1995, bazzicando tra la terza e la quarta divisione inglese. Nell'estate del 1995 è poi passato al Newcastle e con i Magpies ha avviato la sua esperienza in Premier League. Nel 1998 ha lasciato St. James's Park per approdare al West Ham con cui ha giocato dal 1998 al 2002 e nella stagione 2005-2006. Nel mezzo ha aperto e chiuso una parentesi di tre anni con il Portsmouth. Ha poi terminato la carriera giocando due anni in MLS con il Dallas FC, ultima sua squadra prima del ritiro datato 2007. Hislop si è distinto anche con la maglia della Nazionale del Trinidad&Tobago, con la quale ha collezionato 27 presenze tra il 1999 e il 2006.