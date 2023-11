Patto non scritto tra Tudor ed i calciatori del Napoli per tornare in alto

Ultime notizie Napoli - Se è vero che il leader del Napoli scudettato era il gioco, è altrettanto vero che l’involuzione di diversi uomini chiave dello scudetto è davanti agli occhi di tutti. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Garcia ha sbagliato diverse cose, nell’approccio con l’ambiente e con la squadra,

"ma se siamo di fronte a dei campioni, ora sono pronti a dimostrarlo in campo, Igor Tudor in panchina, in una sorta di patto non scritto per ritornare in alto. I giocatori vogliono essere loro i veri protagonisti dei successi azzurri e voltare in fretta pagina.

Non si può sottovalutare che se i campioni d’Italia ritroveranno equilibri e orgoglio si può comunque provare a risalire qualche posizione e soprattutto proseguire in Champions"