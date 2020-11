Maradona, ora è caccia all'eredità in famiglia. Dall'Argentina: "E' rimasto poco, milioni e milioni fatti sparire da chi gli era vicino"

Notizie Calcio Napoli - Assorbito lo choc e il dolore, ora sarebbe già partita la caccia all'eredità nella famiglia di Diego Armando Maradona. Lo riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola. Ma sarebbe rimasto ben poco in termini di cash sul conto corrente. "Appena" poco più di 100 mila euro: poco o nulla, in confronto alla pioggia di milioni intascata in questi anni. E senza considerare poi tanti debiti da saltare. Si parla dunque più che altro di immobili sparsi tra varie nazioni.

Patrimonio Maradona, caccia all'eredità

Ecco quanto si legge dal giornale: