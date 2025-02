Pasquale Bruno: "Fossi un tifoso scendere in strada per abolire il Var! Se non fermavamo Maradona con le braccia eravamo morti noi difensori"

Pasquale Bruno a Tuttosport ha espresso la sua opinione in merito alle ultime discusse decisioni prese dal protocollo Var. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Quel rigore concesso al Bruges contro l’Atalanta uccide il calcio e lo spettacolo. Il problema però è che gli addetti ai lavori non fanno nulla, forse per piaggeria, forse perché sono troppo leccaculi. E mi riferisco anche a commentatori ed ex giocatori. Fossi un tifoso scenderei in strada per togliere il Var, non sanno come usarlo"

Ma ora un difensore come dovrebbe scendere in campo?

«Ora non può fare niente. L’unica fortuna è che gli attaccanti attuali sono così scarsi che anche senza l’aiuto delle braccia sono marcabili. Se io, Gentile o Vierchowod non avessimo potuto utilizzare le braccia contro gente come Van Basten e Maradona saremmo stati morti. Meno male che ai nostri tempi non c’era il Var».