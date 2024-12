Parma, Suzuki: "Un dispiacere enorme per ciò che è successo contro il Napoli! Sushi? In Italia non me la sento di mangiarlo"

Zion Suzuki, portiere del Parma, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Repubblica. Ecco un breve stralcio delle sue parole:

Contro il Napoli l’hanno mandata fuori per somma di ammonizioni, dopo un intervento durissimo su David Neres.

«Stavamo giocando bene. Un dispiacere enorme. Il primo giallo, per presunta perdita di tempo, nemmeno lo commento. Ma su Neres sarei dovuto stare più attento».

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, nel 2018 ha lavorato all’Avispa Fukuoka.

«Anche Valerio Visconti, il nostro preparatore dei portieri. Entrambi hanno nostalgia del cibo giapponese. Sanno dire poche parole nella mia lingua, e una di queste è sushi».

In Italia se ne trova di buono?

«Non l’ho mai provato. I miei compagni insistono per portarmi a provarlo, ma non me la sento. In Giappone so che il sushi è di qualità, qui temo sorprese, sono sincero».