Pardo: "Voglio dire una cosa su Osimhen: so che a Napoli toccheranno di tutto"

Calcio Napoli - Pierluigi Pardo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Stai preparando la telecronaca di Inter-Napoli?

«Sì, stavo sistemando le ultime cose. Il giorno pre partita è dedicato a questo, aggiorno i file, studio i protagonisti, analizzo i duelli, mi segno tutto ciò che può servire. Poi stampo tutto e via».

Fammi un esempio su stasera?

«Osimhen che ha segnato 8 gol nelle ultime 8 partite prima della pausa è un dato significativo. E con questo a Napoli staranno giustamente toccando di tutto! Meglio un altro esempio: Lozano solo 8 volte titolare in campionato ma in ben 4 delle ultime 5...».

Preparati, ti tocca: meglio Maradona o Messi?

«Noooooo... Sai che non mi interessano i paragoni. Viviamo in una “era” in cui c’è un eccesso di sentenze su tutto e tutti. Devo proprio scegliere? Prendo sempre Diego. resta il più letterario, il più umano. Però ti dico che sono contento abbia vinto Messi il Mondiale e mi spiace invece per il trattamento riservato a CR7, trattato quasi da “sfigato” in questo suo finale. Non si può essere solo schiavi del momento e dimenticare vent’anni di storia. Ronaldo può risultare più o meno simpatico, ma è stato un giocatore straordinario e merita più rispetto soprattutto adesso. Il calcio dell’asino è da mediocri».