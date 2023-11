Pardo: "Illusorio e sbagliato pensare che a distruggere il Napoli sia stato solo Garcia"

Napoli calcio - Pierluigi Pardo scrive sulla Gazzetta dello Sport riguardo il ritorno di Walter Mazzarri a Napoli:

"Lo striscione affettuoso verso l’allenatore fuori da Castel Volturno conferma questa benevolenza. L’aspetto ambientale rema a favore di Mazzarri, il calendario mette invece i brividi tra Atalanta, Real, Inter e Juve. Dipenderà da lui, ma non solo.

Anche i giocatori infatti sono chiamati alle loro responsabilità. È illusorio e sbagliato pensare che quel meraviglioso ingranaggio che dominava fino a pochi mesi fa sia stato distrutto unicamente da una persona. Garcia è andato via senza nemmeno un saluto, bollato come responsabile unico del tracollo, ma il sospetto che non fosse solo colpa sua resta. Mentre Mazzarri dieci anni dopo si ritrova davanti la sfida più difficile e intrigante della carriera".