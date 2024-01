Paradosso Demme, CorSport: il Napoli l'ha offerto a tutti, anche alla Salernitana. Ora è protagonista all'improvviso

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta la prestazione di Diego Demme nel derby contro la Salernitana sottolineando un vero e proprio paradosso che riguarda il centrocampista tedesco.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Protagonista all’improvviso: sabato è entrato per necessità al 32’ del secondo tempo, dopo l’infortunio di Cajuste, e invece ha messo la firma in calce alla vittoria con l’assist a Rrahmani strappato di testa a un giocatore più alto di lui di 10 centimetri (Tchaouna, 1,80).

E con una prestazione di carattere, spirito, orgoglio, professionalità esemplare: era all’esordio in campionato, è un parametro zero senza possibilità di rinnovo, finora ha vissuto praticamente ai margini e giocato solo una volta in Coppa Italia con il Frosinone, per un periodo è stato fuori e soprattutto è stato inserito in ogni trattativa e offerto a destra e sinistra. Anche alla stessa Salernitana".