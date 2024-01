Paolo Cannavaro: "Mazzarri? Se dovesse restare al Napoli oltre il 30 giugno sarebbe un uomo felice"

Napoli calcio - Paolo Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano "Il Mattino" sul suo ex allenatore Walter Mazzarri. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mazzarri ha proposto il tipo di calcio che conosce meglio e che la squadra aveva bisogno di fare in questa fase. Ha percepito il momento sul piano tattico e fisico. Prima della semifinale di Supercoppa il Napoli era una squadra che subiva gol e non ne faceva, l'altra sera se n'è vista un'altra: più sicura e coesa, non ha concesso nulla agli avversari.

Mazzarri ha preso un impegno con Napoli. Rimanesse oltre il 30 giugno, sarebbe un uomo felice. Altrimenti amici come prima, come sempre"