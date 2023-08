Paolo Cannavaro: "Garcia non è una scommessa. Natan? Il vuoto lasciato da Kim è grande"

Calcio Napoli - Paolo Cannavaro ha rilasciato alcune dihiarazioni al quotidiano Il Mattino:

Garcia è l'allenatore giusto?

«De Laurentiis non ha fatto nessuna scommessa con Garcia: parliamo di un allenatore di grande spessore. Un tecnico che già conosce il campionato italiano, che ha un'esperienza internazionale importante che torna utilissima vista l'internazionalità del gruppo».

Natan al posto di Kim, da ex difensore cosa cambia?

«Non me la sento di esprimermi perché il vuoto che lascia Kim è davvero grande. È anche vero che l'anno scorso era andato via Koulibaly... La speranza è che Natan possa ricalcare le orme di Kim, ma dovrà lottare con il suo fantasma. Se il Napoli ha scelto lui, significa che lo reputa pronto per lottare "contro" Kim».