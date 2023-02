Panchina numero 1000, regalo speciale per Spalletti: ieri ha festeggiato così!

Sassuolo-Napoli 0-2, ventesima vittoria stagionale in campionato per gli azzurri. Sono già 20 le vittorie ottenute fin qui in Serie A dal Napoli, uno score incredibile che conferma la netta superiorità degli azzurri nel campionato italiano.

Protagonista indiscusso è ovviamente Luciano Spalletti, che tra le altre cose ieri sera ha festeggiato la sua millesima panchina! Mille partite dalla panchina, che Spalletti ha festeggiato così: scrive il Corriere della Sera, "Spalletti lascia il campo abbracciandoli tutti i suoi eroi: per lui un regalo speciale nella notte in cui taglia il traguardo delle mille panchine".