Panchina Napoli, retroscena Gasperini: due volte è stato contattato da De Laurentiis

Notizie Calcio Napoli - Atalanta-Napoli sarà anche la sfida tra Gian Piero Gasperini e Walter Mazzarri, tecnici over 60 in un calcio moderno che presenta profili sempre più giovani in panchina. Protagonisti, tra l’altro, di tanti entusiasmanti derby di Genova in passato.

Panchina Napoli, le due volte di Gasperini

A tal proposito, come ricorda Il Mattino oggi in edicola, c’è stato anche un momento in cui poteva esserci una staffetta in panchina tra i due. Era l’anno 2011 quando Mazzarri, tentato dalla Juventus, quasi si separa dal Napoli con Aurelio De Laurentiis che chiude con Gasperini. A un certo punto però il tecnico di San Vincenzo fa dietrofront e rinnoverà anche il suo contratto, conm l’allenatore torinese che rimane col cerino in mano, mettendoci poi tempo a perdonare il presidente del Napoli. “Se la sono suonata e se la sono cantata tutti e due”, fu lo sfogo del mister.

Una nuova chiamata arrivò anni a seguire nel caos post Gattuso, ma questa volta Gasperini rifiutò nettamente senza nemmeno pensarci.