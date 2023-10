Panchina Napoli, accelerata ADL: rescissione con Garcia e assalto a Conte con un piano B

Ultimissime Calcio Napoli - Terremoto in arrivo in casa Napoli, con l’ultimo giorno di Rudi Garcia sulla panchina azzurra ormai vicino come riporta La Repubblica oggi in edicola.

Panchina Napoli, le ultimissime

Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha capito che non c’è più tempo da perdere ed è per questo che sta accelerando su due fronti: da una parte chiudere il rapporto col tecnico magari tramite una rescissione contrattuale; dall’altra provare a convincere Antonio Conte con un investimento importante. Il piano B, in caso di fumata nera, è Igor Tudor.