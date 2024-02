Panchina Milan, obiettivo Conte! Repubblica: si muove Ibrahimovic ma c'è anche il Napoli

Con metà campionato ancora da disputare un terzo posto da preservare, il Milan pensa già al futuro e in particolare alla sua panchina: la priorità - conferma La Repubblica oggi in edicola - è Antonio Conte che ha a suo favore anche il voto di Zlatan Ibrahimovic recentemente subentrato in società.

Panchina Milan, obiettivo Antonio Conte

Sarebbe in particolare proprio lo svedese ad aver dato un’accelerata importante sulla questione, poiché è il più ascoltato nello staff del manager statunitense rossonero ed ha un rapporto consolidato con Conte nel frattempo stuzzicato dall'idea.

L’operazione però non è semplice, sia per la presenza di Napoli e Juventus - si legge - sia per i costi poiché chiede non meno di 6 milioni di euro netti l’anno che per le note richieste di mercato. Sullo sfondo restano Thiago Motta, Palladino, De Zerbi e se non addirittura anche Klopp.