Pancaro: "L'appagamento ci può stare, ma il Napoli è ripartito per difendere lo Scudetto"

Pippo Pancaro, che ha vinto lo scudetto nel 2000 con la Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino:

"Il pericolo dell'appagamento ci può stare, ma a me non è sembrato un discorso di motivazioni. Anche contro la Lazio il Napoli era partito molto bene. Per me dipende dal cambio di allenatore. Ci vuole un po' di tempo. Perché per quanto Garcia cerchi di toccare il meno possibile una macchina quasi perfetta, in fase difensiva ci sono differenze. La squadra deve apprendere tutti i principi del nuovo allenatore. Ma nel complesso mi è sembrata una squadra super motivata che è ripartita con la ferma volontà di difendere lo scudetto".