Palazzo Reale, il direttore Epifani: "Un onore ospitare De Laurentiis e Conte: ecco perché si è scelto questo giorno"

Napoli - Mario Epifani, direttore di Palazzo Reale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per noi è un grande onore. Palazzo Reale si conferma luogo iconico. Siamo al centro della città e per questo abbiamo ospitato appuntamenti importanti, come un G20, un G7 e la conferenza Unesco. Senza dimenticare i festeggiamenti dello scudetto la scorsa estate.

All’interno del Teatro di Corte ci saranno circa 400 persone, sarà davvero un bel primo giorno per Antonio Conte che non conosco personalmente. Con De Laurentiis, invece, il rapporto c’è già e naturalmente si è consolidato per la presentazione. Avremo ulteriore visibilità. Abbiamo scelto di accogliere Conte un mercoledì che è di consueto nostro giorno di chiusura: ci sarà il massimo risalto possibile".