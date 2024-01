Pagelle Lazio-Napoli 0-0: la singolare scelta sui voti di Provedel e Gollini del CorSport

Napoli Calcio - Singolare scelta del Corriere dello Sport nelle pagelle di Lazio-Napoli. Il quotidiano ha scelto di dare un s.v. (senza voto) ai due portieri Provedel e Gollini che ieri non hanno fatto nemmeno una parata degna di nota:

Gollini sv. Tre possessi guadagnati, una respinta difensiva, tanto giro palla. Più che portiere (nessuna parata) un difensore aggiunto.

Provedel sv. Non ricordiamo una parata di Provedel perché non è servita. Ha calibrato fuoricampo per il Taty. Una manata presa da Juan Jesus.