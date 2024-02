"Una follia che costa cara: imperdonabile". Juan Jesus costa 2 punti al Napoli: voti da incubo per il difensore

Juan Jesus peggiore in campo nel match Cagliari-Napoli 1-1. Il difensore centrale brasiliano ha concesso a Luvumbo l'azione del pareggio nel finale ai sardi. La sua prestazione è stata da dimenticare.

Ecco le pagelle dei quotidiani per il difensore Juan Jesus del Napoli Calcio:

Gazzetta dello Sport 4. Quel lancio lungo, centrale, molle, stuzzicherebbe l'appetito di un difensre di qualsiasi livello. Lui lo fa passare: imperdonabile. E tralasciamo la costruzione, sempre all'indietro...

Corriere dello Sport 4. Vacilla pericolosamente nell’ultimo quarto d’ora e quando sta per finire, crolla: erroraccio imperdonabile, con quel carico di esperienza che pure dovrebbe servirgli.

Repubblica 4,5.

Corriere della Sera 4,5.

Il Mattino 4,5. Una follia che costa cara quando la gara era già in ghiacciaia. Fa la bella statuina su Luvumbo che ringrazia e batte cassa. Inconcepibile che uno con la sua esperienza abbia avuto un blackout del genere. Che fosse in affanno già da tempo era chiaro a tutti. Perché, di grazia, non alzare la mano e chiedere il cambio?