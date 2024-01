Pagelle choc per Mazzocchi: si becca un 3 da tutti i quotidiani!

Napoli calcio - Pagelle da incubo per Pasquale Mazzocchi che ieri ha debuttato con la maglia del Napoli. Per lui c'è un 3 in pagelle unanime da parte dei quotidiani.

Pagelle Mazzocchi Torino Napoli 3 0

Corriere dello Sport 3. All’esordio con la maglia della sua città ha una voglia matta che non controlla. E che dopo 4 minuti si trasforma in un istante di follia: l’intervento su Lazaro è grave, pericoloso, senza senso. E sgretola definitivamente la squadra. Prima espulsione in carriera.

Gazzetta dello Sport 3. fallaccio incomprensibile e determinante per le dimensioni del ko. Prima della sua follia il Napoli era in svantaggio, ma aveva la possibilità e il tempo per inseguire il pari. Lui, invece, chiude la partita.

Tuttosport 3. Esordio orribile: per troppa foga dopo appena 4’ commette quel fallaccio assurdo su Lazaro. La sua espulsione è un colpo di grazia per tutto il Napoli.

Corriere della Sera 3.