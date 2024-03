Padovano: "Maradona mi anticipò una notizia, poi fuggì. De Laurentiis si metterà nelle mani giuste"

Ultime notizie SSC Napoli - L’ex attaccante di Napoli e Juventus Michele Padovano ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino. Ve ne proponiamo un breve stralcio.

Estate del 91, lei arrivò a Napoli.

«Mi anticipò la notizia Maradona nel precedente campionato. Giocavo nel Pisa e, alla fine della partita, Diego si avvicinò: "Sei bravo, l'anno prossimo giocherai con me". Sgranai gli occhi: Maradona, il mio mito, diceva che sarei andato al Napoli... Fu così ma non lo trovai: era fuggito in Argentina dopo la squalifica».

Domani sera c'è Napoli-Juve.

«Due squadre con i cerotti, diciamo così. Sono rimasto colpito dal campionato del Napoli. In tanti anni non avevo mai assistito a un calo simile della squadra campione d'Italia. Ricordo la scorsa stagione, quando non vedevo l'ora di accendere la tv per ammirare il Napoli di Spalletti, bello in campionato e ancor più bello in Europa. De Laurentiis si è assunto le proprie responsabilità e si metterà nelle mani giuste perché il Napoli è forte».