Padovan a CN24: "Rinnovo Insigne? Parlarne ad ottobre non è il caso. Ho una mia sensazione sulla vicenda"

Napoli calcio - Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Parlare del rinnovo di Insigne il 12 ottobre non mi sembra il caso. Ho fatto il direttore, di solito la settimana post- Nazionale è scarica di notizie e si tende a cavalcare un argomento. Non so se le parti siano lontane, ritengo la vicenda Insigne aperta. Non vedo Insigne all'Inter che ha i suoi problemi economici. Lo vedo a Napoli e credo resterà lì nonostante tutto. Lorenzo è innamorato di Napoli, è un professionista serio. Non penso ci sia un disegno di gazzetta nel voler destabilizzare il Napoli con quel titolo su Lorenzo ma è possibile che questo titolo forte dia fastidio a Insigne ADL"