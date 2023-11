Pace Spalletti-Totti, l'ex capitano giallorosso ha capito una cosa: i retroscena dell'incontro

Ultime notizie. Francesco Totti e Luciano Spalletti, scoppia finalmente la pace dopo anni di polemiche e frecciate a distanza. I due si sono dati appuntamento nel corso della prossima sosta della Nazionali per far visita insieme al "Bambino Gesù" e mettere da parte i dissapori del passato.

L'edizione odierna di Repubblica ha svelato alcuni retroscena sul prossimo incontro tra Spalletti e Totti:

Il messaggio di pace a Spalletti, lanciato con un’intervista e rilanciato con la trasmissione di Fiorello Viva Rai2!, la telefonata in diretta tra i due, l’invito del ct a vedersi non in un luogo privato, ma al Bambino Gesù, nascondono il desiderio del vecchio numero 10 di mettere da parte il passato. Pensa sempre che Spalletti sia stato usato dalla società, la vecchia gestione americana di Pallotta, per accelerare il suo addio al calcio, ma ha capito di non aver assecondato le esigenze di un allenatore che doveva gestire un campione a fine carriera e una squadra che per sopravvivere aveva il disperato bisogno di qualificarsi in Champions League.

Soprattutto Totti si è convinto di avere una parte della responsabilità nel clamore con cui si è consumato il rapporto: la serie tv Speravo de morì prima non racconta la sua vita da atleta ma solo la sua tempestosa rottura con Spalletti. E ha alimentato l’astio, la rabbia, il rancore. Veleno dopo i titoli di coda.