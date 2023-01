Ounahi-Napoli, Il Mattino - Si può chiudere come fatto con Kvara, al momento è tutto in stand by

Il Napoli prova a chiudere acquisti di mercato per questa sessione invernale e per il futuro. Perché il club azzurro ha messo nel mirino diversi giocatori che possono far comodo a Spalletti, tra cui Ounahi, calciatore marocchino dell'Angers.

Napoli: Ounahi l'obiettivo di Giuntoli

Calciomercato Napoli - E' stato proprio Giuntoli a parlare nelle ultime ore di Ounahi al Napoli. Il direttore sportivo ha voluto allontanare le voci di calciomercato, non vuole creare troppo hipe attorno al giocatore. Intanto, il Napoli proverà a bloccare Ounahi ora per giugno come fatto con Kvara. Come svelato da Il Mattino, al momento è tutto in stand by. Il Napoli ci riproverà più avanti, è stato tra i più brillanti del Mondiale.