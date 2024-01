Oumar Solet ad un passo dal Napoli: altri due acquisti di ADL dopo Mazzocchi, Traore e Ngonge

Calciomercato Napoli - Il Napoli dovrà prendere almeno altri due giocatori in vista delle prossime settimane di mercato. Con Ngonge si sale a 3 acquisti, poi arriveranno un centrocampista e un difensore come spiega Il Mattino:

Per il difensore, potrebbe essere questione di ore. Oumar Solet - 23 anni nazionale U-20 francese in forza al Salisburgo sembra sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato dai media francesi, le parti sono ad un passo dall'intesa. Il club austriaco finora aveva chiesto 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.