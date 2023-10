Ottavio Bianchi: "Con Diego avrei fatto il giro del mondo, con Maradona no. Osimhen? Serve rispetto dei ruoli"

Ottavio Bianchi ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Dalla Spal fino a Maradona: come lo pensa?

«Con grande tristezza per la sua fine. Sento ancora il suo preparatore Signorini e anch’io dico che con Diego farei il giro del mondo, con Maradona no».

Che ricordo ha di Napoli?

«Napoli e i napoletani sono nel mio cuore. Lì ho ancora tanti amici e io dico che Napoli non è quella dei luoghi comuni. Per me ha rappresentato una lezione di vita, perché a Napoli sono stato rispettato da tutti come uomo, prima che come giocatore o allenatore. Napoli è unica, per la cultura, il senso dell’umorismo, la raffinatezza. Io sono fortunato perché l’ho vissuta in due epoche diverse».

Che idea si è fatto delle polemiche attorno a Osimhen?

«Non mi piace parlare di cose che non conosco. Dico soltanto che Osimhen è unico e ha già dimostrato il suo valore. E in generale aggiungo che occorre il rispetto dei ruoli, perché il giocatore deve fare il giocatore mentre l’allenatore fa l’allenatore».